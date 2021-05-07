Дети в форме: патриотизм или пропаганда войны?

Россия, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, отпразднует 9 мая День Победы над фашистской Германией.

Помимо традиционного шествия на Красной площади, парады пройдут во многих регионах страны. В военную форму нарядят не только взрослых, но и детей. Школьников и воспитанников детсадов. Что это? Патриотическое воспитание или восхваление войны?

Член ЦК Объединённой коммунистической партии Дмитрий Зыков не видит в детской военной форме ничего страшного.

“Дети всю человеческую историю играли в войну. Ничего плохого в этом нет. Военную форму, военное снаряжение детского размера, игрушечные, можно купить в любом магазине игрушек во всем мире. Что касается патриотической составляющей: во многих странах, в частности в США существует огромная индустрия по продаже военной формы, снаряжения времен Войны за независимость, Гражданской войны, в том числе детских размеров”.

"Российская Федерация ничего не добилась за 30 лет своей истории и присваивает достижение советского периода, прежде всего победу в Великой отечественной войне, себе. И использует ее в патриотическом воспитании. Тогда как это победа советского народа. Российская Федерация появилась в 1991 году,” - добавил он.

Пока жители “Твиттера” спорят о детях, часть российского общества выступает против милитаризации Дня победы в целом. Сатирический блог “Ложь” опубликовал вот такой фейк-ньюс:

Для кого-то 9 мая - священный день.

А что думаете вы? Считаете ли вы, что детские военные парады должны стать частью патриотического воспитания?

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