Медвежья услуга: принца Лихтенштейна обвиняют в браконьерстве

Принца Лихтенштейна обвиняют в браконьерстве. В марте в лесах Трансильвании был убит самый крупный в Румныии бурый медведь по кличке Артур. Местные власти говорят: принц Эммануэль вёл охоту на законных основаниях, имея на руках разрешение на отстрел самца.

Экологи же заверяют: в документах значилась медведица с медвежатами, которая ранее нанесла серьезный ущерб местным фермам. И он либо перепутал, либо специально убил не то животное, чтобы привезти домой крупный трофей.

Танцос Барна, министр охраны окружающей среды Румынии:

"Безусловно, нужно еще доказать и уточнить, был ли убитый медведь тем самым, на отстрел которого выдавалась лицензия".

Начато расследование. Охота в Румынии разрешена лишь на медведей, представляющих опасность для людей. Специалисты говорят, что за убийство Артура принц должен был получить 593 очка из 600 возможных - рекорд для индустрии трофейной охоты.