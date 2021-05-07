Саммит ЕС: курс на построение "социальной Европы"

Ключи от города вручили руководству ЕС власти Порту. Символический жест открывает неформальный cаммит стран-членов сообщества, посвящённый социальным вопросам.

В пятницу премьер-министр Португалии Антониу Кошта приветствовал глав Еврокомиссии - Урсулу фон дер Ляйен, Европарламента - Давида Сассоли и Евросовета - Шарля Мишеля.

На двухдневный форум прибыли лидеры, дипломаты, представители НПО и профсоюзов 27 государств. Это стало своеобразным сигналом о том, что вакцинация приносит свои плоды в борьбе с коронавирусом.

На конференциях и в ходе личных встреч участники обсудят план действий по "всеобъемлющему восстановлению" социально-экономической сферы после пандемии.

Под негласным лозунгом "построим социальную Европу" Брюссель желает к 2030 году на 78% повысить показатель трудоустройства, на 15 миллионов сократить число людей, находящихся на грани бедности и социальной изоляции.