Черногория: в китайской долговой ловушке?

В Европе не прекращаются споры по поводу этой автострады – самой первой в Черногории. Для прокладки скоростной трассы, которая пересечёт горные районы этой небольшой балканской страны, потребуется соорудить 40 мостов и прорубить 90 туннелей. Работы финансируются Китаем. Сейчас из запланированных 170 км построено только 40. Передаёт корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели:

– Черногория строит одну из самых дорогих в мире автомагистралей на средства, выделенные Китаем. Но возникли сложности с возвращением этих денег. Попала ли страна в китайскую долговую ловушку? Давайте попробуем разобраться...

За строительство магистрали выступал Мило Джуканович, который последние 30 лет почти непрерывно остаётся лидером Черногории, занимая пост премьер-министра или президента. Европейский инвестиционный банк не поддержал проект, ввиду серьёзных рисков, которые были выявлены по итогам экономических расчётов. Международный валютный фонд также предпочёл остаться в стороне. Семь лет назад Китай предложил Черногории кредит в размере миллиарда долларов. Разразившаяся пандемия нанесла серьёзный удар по сильно зависимой от туризма экономике страны, и Черногория попала в крайне сложную ситуацию.

Будет ли закончена магистраль или превратится в дорогу в никуда? По плану, она должна соединить порт Бар на юге с границей с Сербией на севере. Первый участок, выделенный красным цветом, планировалось завершить в прошлом году, но пока он остаётся недостроенным.

Мы беседуем с одним из местных жителей, водителем грузовика. По его словам, политики обещали тысячи рабочих мест, но ему ничего не досталось: китайские фирмы привезли своих рабочих. Кроме того, ему известно, что субподрядчики массово нанимают на стройку жителей соседних стран – без контрактов и без выплат в фонд социального страхования:

– Думаю, было бы лучше, если бы этот кредит взяли у Евросоюза. Тогда бы за этим стояла Европа, и они не могли бы так действовать – безо всяких правил, будто на базаре. Никаких документов, обо всём договорились на словах... Всё потому, что работали с китайцами и хорватами. А вот если бы участвовал ЕС, то контроль был бы значительно строже, и уже завершили бы это строительство. 10% денег попросту украли, то есть 100 миллионов евро – а это как раз столько, сколько сейчас не хватает».

Представитель Китайской дорожно-мостовой корпорации (CRBC) отказался что-либо с нами обсуждать. Просьба дать интервью, направленная через китайское посольство, осталась без ответа. Местные жители доступными средствами выражают своё отношение к ситуации. Здесь поверх иероглифов мы видим надпись, обращённую к президенту: «Мило, ты вор».

Мы смогли побеседовать Деяном Миловацом, сотрудником неправительственной организации MANS, которая частично финансируется Евросоюзом и занимается антикоррупционными расследованиями. По его словам, процедура выбора субподрядчиков не была безупречной:

– Процедура госзаявок для субподрядчиков не соблюдалась… Большая часть проекта была объявлена государственной тайной. Все преимущества, которыми пользуется здесь Китайская дорожно-мостовая корпорация – освобождение от уплаты различных налогов и таможенных пошлин – предоставлялись также и местным субподрядчикам без какого-либо контроля. Это создало огромные возможности для коррупции, для злоупотребления льготами.

В прошлом году в стране сменилось правительство. Дритан Абазович, заместитель премьер-министра, пользуется репутацией борца с коррупцией. Он встретился с нами и ответил на наши вопросы.

– Как вы считаете – есть ли основания говорить о взятках, о коррупции в связи с этим контрактом на строительство автомагистрали?

– Мы можем открыть все документы, изучить их… И если обнаружим что-то, вызывающее вопросы, то направим материалы специальному прокурору для официального рассмотрения.

– Это интересно! Значит, будет расследование?

– Я в этом более чем уверен. Всё, связанное с этим проектом, было весьма непрозрачным.

– Сейчас построена лишь часть трассы… Кто её достроит, кто завершит работу?

– С этим мы обращаемся к Брюсселю… и я более чем уверен, что мы найдём какой-то способ финансирования со стороны европейских институтов для строительства двух других участков.

– Какие сейчас нужны перемены?

– В нашей стране должно быть обеспечено верховенство закона. Именно это для нас самая главная задача: борьба с организованной преступностью и коррупцией.

Местные СМИ заявляют, что Китай проявляет интерес к глубоководной гавани Бар. Взяв у Китая кредит на миллиард долларов, Черногория согласилась на специфические условия. Например, в случае финансовых затруднений, страна готова отказаться от суверенитета над частью своей территории. Арбитражная процедура будет проходить в Китае, по китайским законам. Возможность долгосрочной концессии в отношении порта вписывается в китайскую инициативу «Один пояс и один путь» – глобальный инфраструктурный проект, обеспечивающий доступ к крупным рынкам.

Портовые власти в ожидании экономического подъёма планируют постройку двух новых терминалов:

– Наша основная цель, главная задача на ближайшие десять лет – получить порт регионального значения, который сможет принимать больше грузов, способствовать промышленной и торговой деятельности и так далее…

Строящаяся автомагистраль проходит вдоль долины реки Тара, одной из последних заповедных рек региона. Несмотря на то, что эта территория охраняется государственными законами и международными конвенциями, она оказалась под угрозой. Местные экологи регулярно проводят здесь замеры и наблюдения, и на основе своих данных оценивают происходящее как экологическую катастрофу. Грязная вода с территории стройки попадает в реку, и рыба больше не может здесь нереститься. Говорит Наташа Ковачевич, член экологической группы «Зелёный дом»:

– Самая важная часть Тары теперь попросту уничтожена. В реке теперь не сможет жить рыба, по крайней мере в ближайшие 20 лет. А некоторые виды не вернутся сюда никогда.

По словам экологов, китайские строители не следуют стандартам, принятым в ЕС, а власти Черногории не обеспечивают надлежащий контроль. В долину реки Тары попало много строительного мусора:

– Это просто уму непостижимо – ведь Тара находится под защитой ЮНЕСКО, и здесь запрещено трамбовать почву, засыпать её гравием и камнями, но всё это мы здесь обнаружили. Здесь написано: пожалуйста, соблюдайте чистоту, берегите это место. И вот, что мы теперь видим вокруг – это невероятно.

В ряде балканских стран растёт влияние Китая, что порой приводит к отходу от реформ, согласованных с Евросоюзом. Усилия Пекина по созданию Нового шёлкового пути нередко идут вразрез со стандартами ЕС в плане управления, экономической стабильности и охраны окружающей среды.