Лукашенко: "Мы получили свою вакцину"

В Республике Беларусь получена собственная вакцина от коронавируса, заявил в пятницу в интервью агентству БелТА президент Александр Лукашенко. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем, - уточнил Лукашенко. - Как врачи называют, живую вакцину".

По его словам, имеющиеся сегодня на рынке вакцины не дают гарантии, что будут эффективны против новых мутаций вируса: "Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь". Глава государства напомнил о резкой критике в его адрес, когда он заявлял о намерении Беларуси произвести отечественную вакцину.

Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную в следующем. Разработчик, Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.

В Беларуси с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Позже в Беларуси наладили совместное производство российского препарата. В феврале Минск получил также 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили до 300 тысяч человек, около 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.