Латушко: "Отключение SWIFT - самый эффективный инструмент влияния на режим"

Белорусская оппозиция призывает сторонников выйти на улицы 9 мая. О том, под какими лозунгами намерены провести акцию организаторы, о ситуации в стране после августовских президентских выборов и поддержке Евросоюза рассказал в эксклюзивном интервью Euronews Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции, экс-министр культуры республики и бывший посол во Франции.

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции: 9 мая - один из важнейших праздников для белорусов, для Беларуси. И сегодня режим фактически не разрешает проводить ни одно массовое мероприятие в нашей стране. Невозможно проявлять ни общественную, ни политическую активность.

Сейчас, согласно новому законодательству, за участие в массовых мероприятиях тебе грозит штраф до 2 200 долларов США, то есть четыре с половиной средних зарплат в Беларуси. В последующем ты можешь быть привлечён к уголовной ответственности и сесть в тюрьму.

Фактически сегодня в Беларуси фашиствующий режим, и символично, что акция, которую мы планируем провести, посвящена именно Дню Победы над фашизмом. За последнее время 35 тысяч белорусов были арестованы или задержаны, 372 считаются политическими заключёнными. Более 4 600, по данным Верховного комиссара ООН по правам человека, подвергнуты пыткам в Беларуси, 9 человек погибли...

За последнее время 35 тысяч белорусов были арестованы или задержаны, 372 считаются политическими заключёнными. Более 4600, по данным Верховного комиссара ООН по правам человека, подвергнуты пыткам в Беларуси, 9 человек погибли... Павел Латушко член Координационного совета оппозиции

Режим продолжает репрессии, каждый день выносятся новые уголовные приговоры и наказания. Это самые массовые репрессии за историю Европы последних 40 лет, и именно 9 мая мы хотим сказать, что мы против такой системы в нашей стране, против фашизма в Беларуси.

Конечно, с учётом массовых репрессий, которые осуществляет режим, рассчитывать на то, что выйдут миллион белорусов, не приходится. Но мы ведём диалог с активистами, и актив говорит, что они планируют принять участие в этих мероприятиях. Абсолютно мирно, как всегда. Нашим флагом будет наш голос: белорусы почтут память тех, кто погиб в годы войны, и отметят День Победы.

Euronews: Каковы задачи этих акций? Это только мобилизация противников Лукашенко или ещё и сигнал кому-то?

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции: Безусловно, это фактор показать, с одной стороны, что мы не сдаёмся, что мы не согласны с той фальсификацией выборов, которая произошла 9 августа 2020 г., с тем насилием, которое осуществляет режим сегодня в отношении белорусов, с теми массовыми репрессиями, которые влекут посадку в тюрьмы людей, аресты, задержания, выезд белорусов за пределы нашей страны. Мы должны показывать наше несогласие.

С другой стороны, это легальное государственное мероприятие. Это единственная возможность именно легально принять участие в массовых мероприятиях на территории Беларуси. Иных возможностей у нас нет. Также для нас очень важно дать сигнал мировому сообществу, что белорусы не согласны с тем режимом, который существует в нашей стране сегодня.

Сегодня кризис в Беларуси не внутриполитическая проблема, это региональная проблема. И сегодня мы, европейцы-белорусы, обращаемся к проживающим в Евросоюзе европейцам за поддержкой, реальной поддержкой действием в нашей борьбе за свободу и демократию Павел Латушко член Координационного совета оппозиции

Мы, конечно, рассчитываем, что после слов солидарности с белорусским народом, важных слов со стороны европейских структур, будут и дополнительные действия. Действия, направленные, прежде всего через введение реальных эффективных и срочных экономических санкций.

Только эффективные санкции могут позволить достаточно быстро выйти из этой ситуации и не привести к коллапсу экономики нашей страны, потому что они дадут результат очень быстро. Следующий элемент - это политическое давление, которое необходимо продолжать на режим, это полная политическая изоляция. Возможно, необходимо подумать и о проведении международной политической конференции высокого уровня с участием мировых держав, может, группы G7 (в этом формате возможно и участие Российской Федерации), чтобы найти выход из этого кризиса.

Сегодня кризис в Беларуси не внутриполитическая проблема, это региональная проблема. И сегодня мы, европейцы-белорусы, обращаемся к проживающим в Евросоюзе европейцам за поддержкой, реальной поддержкой действием в нашей борьбе за свободу и демократию.

Павел Латушко вызван на допрос в Следственный комитет Республики Беларусь, 25 августа 2020 г. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Я помню эти годы как профессиональный дипломат, когда неоднократно европейские политики говорили нам о важности демократии в Беларуси, свободе и правах человека. Белорусы сказали 9 августа 2022 г.: "Мы хотим демократии, мы хотим свобод и прав человека"! И сейчас фактически проходят тест белорусское общество и Евросоюз как институт. Насколько европейцы готовы поддержать устремления белорусов к своим правам?

Euronews: Когда вы говорите об эффективных санкциях, что Вы имеете в виду? Неужели уже принятые санкции не имели смысла?

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции: Те санкции, что введены, назвать санкциями достаточно сложно: 88 человек в списке невъездных на территорию ЕС. Даже в 2011 году, после разгона одной массовой акции возле Дома правительства, в список были помещены более 170 белорусских политиков, представителей государственных и силовых структур; санкции были введены на нефтехимический комплекс.

Объём этих санкций был гораздо более значительным. А мы говорим сегодня о репрессиях в отношении сотен тысяч белорусов, миллионов белорусов! Есть погибшие, убитые, пытки, когда людям выбивают на спине крест дубинками, когда происходят изнасилования женщин и мужчин дубинками, когда хлоркой заливают камеры, где находятся заключенные по политическим мотивам. Когда сотни политических заключенных, когда людей помещают в тюрьму только за то, что у них носки не того цвета или шторы на 14 этаже в доме не того цвета. Когда людей заставляют стоять на коленях десяток часов, когда заставляют головой в пол стоять на коленях, в растяжках стоять по 12-14 часов. Когда людей умышленно заражают коронавирусом в переполненных камерах. И в этот момент вы говорите, что санкции - это (ограничения для) 88 человек или 7 предприятий, не имеющих никакого значения для экономики страны?

Лукашенко над этим, к сожалению, только смеётся и использует в пропагандистских целях. Реальных санкций еще не наступило, эффективных санкций еще нет. Поэтому мы и говорим о санкциях эффективных, срочных, что позволит их быстро осуществить, быстро достичь результата и начать строительство новой демократической Беларуси. Санкции не самоцель, санкции - инструмент для того, чтобы заставить режим прекратить репрессии в отношении белорусов.

Euronews: Вы имеете виду секторальные санкции, отключение от системы межбанковских расчётов SWIFT? Какого рода действия могут быть более эффективными?

Павел Латушко, Мария Колесникова, Максим Знак и другие члены Координационного совета в Минске 19 августа 2020 г. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции: На платформе гражданской инициативы "Голос" был проведен опрос, в котором приняли участие более 400 тысяч белорусов. Согласно этому опросу, 64% проголосовали за отключение системы SWIFT. Это наиболее эффективный инструмент влияния на режим, поэтому белорусы в принципе готовы к санкционной политике различного масштаба и объемов.

Главное, чтобы эти санкции, прежде всего, оказали влияние на Лукашенко, на силовой аппарат, лишили их возможности финансирования и дали понять, что Европа не повторит ситуации, когда каждые 5 лет Лукашенко начинал торговлю политическими заключёнными, когда он шёл на какие-то косметические изменения во внутренней системе и таким образом добивался отмены санкций и повторения всего того, что происходит сейчас уже в гораздо большем масштабе в Беларуси. Фактически, Европа стоит перед вызовом: возможен ли фашизм в XXI в. в отдельно взятой европейской стране, соседке Евросоюза? Возможно ли с этим согласиться, возможно ли, чтобы такая ситуация продолжалась в нашей стране?

Замгенерального прокурора Беларуси заявил, что более 3 тысяч уголовных дел возбуждено в отношении мирных демонстрантов. Так что в тюрьмы будут попадать и попадают каждый день (об этом не пишут европейские газеты) всё новые и новые белорусы. Только сегодня в городе Мозырь арестованы 11 человек; только вчера приговорены к уголовным срокам 5-6 лет лишения свободы три человека. На прошлой неделе за один день были приговорены 15 человек к 5-6 годам лишения свободы. Мы, белорусы, будет мириться с этим? Нет. Всё в наших руках. Но мы рассчитываем не только на слова солидарности, но и на реальную поддержку действием от Евросоюза. Для нас - европейцев, белорусов, - это важно.

...Отключение системы SWIFT - это наиболее эффективный инструмент влияния на режим, поэтому белорусы в принципе готовы к санкционной политике различного масштаба и объёмов. Главное, чтобы эти санкиции прежде всего оказали влияние на Лукашенко, на силовой аппарат Павел Латушко член Координационного совета оппозиции

Euronews: Правительство Лукашенко в очередной раз заявило, что приглашает все заинтересованные стороны к диалогу о конституционной реформе. Что вы ответите на это?

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции: Вы, наверное, говорите об интервью господина Макея, министра иностранных дел Лукашенко вашему телеканалу?

Когда-то великий Черчилль, кажется, сказал, что хороший дипломат - это тот дипломат, который лжёт, делает это каждый день, но делает это в интересах своей родины. Господин Макей в этом интервью соврал в каждом слове, но врал он не в интересах родины, а в интересах одного диктатора - Лукашенко, в своих собственных интересах. Он не говорил о репрессиях, пытках, о том, что практически все кандидаты в президенты были арестованы еще ДО президентской кампании. Об этом он не вспомнил.

Почему люди вышли на улицы? Потому что их обманули, фактически не были показаны протоколы на большинстве участков для голосования, они были незамедлительно уничтожены. Т.е. Лукашенко пошёл на то, чтобы репрессировать всех политических игроков до избирательной кампании, согласившись на старт Светланы Тихановской, рассчитывая, что она не победит, а она победила. После этого он уничтожил протоколы, сфальсифицировал выборы, и началось развитие ситуации: полное подавление, уничтожение, убийства, пытки в отношении белорусов.

Поэтому Макей оговорился в интервью: он говорил не "инклюзивный диалог", а "эксклюзивный". Так вот сейчас в Беларуси происходит именно "эксклюзивный диалог", особенность его в том, что власть ведёт диалог сама с собой, без участия белорусского общества, без участия общественных политических организаций, реально влияющих на мнение белорусов, представляющих мнение большинства белорусов после выборов 9 августа 2020 г.

Наш подход чёткий и ясный: прекратить репрессии, освободить всех политических заключённых, начать уголовное преследование всех виновных в пытках, в убийствах, потому что не возбуждено ни одного уголовного дела. И ещё - провести новые выборы в самое ближайшее время, в соответствии с действующей Конституцией. Обсуждать Конституцию в ситуации, когда нет гражданского общества в Беларуси (а оно прекратило существование), - это абсурд, это обман общества, это просто игра для общественного мнения Европы.