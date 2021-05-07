Активисты предлагают запретить авто в центре Берлина

Один день в месяц Ляйпцигер-штрассе в центре Берлина закрывается для автомобилей и целиком отдаётся пешеходам и велосипедистам.

Группа активистов собирает подписи под инициативой "Берлин без машин", которая призывает сделать такими все улицы в центре немецкой столицы — разве что кроме федеральных автобанов. Говоря упрощённо, они предлагают вообще убрать из центра частный автотранспорт.

Томас Хоуи, Berlin Car Free:

"Это способ сделать улицы спокойными и безопасными. Вам не придётся сидеть дома и ждать, скажем, сантехника или курьера лишние 40 минут — он доедет быстрее. Вам не придётся закладывать лишние 15 минут на автобус, который будет стоять в утренних пробках — вы доберётесь на работу вовремя. Те люди, которым личный транспорт необходим, например граждане с ограниченной мобильностью, смогут по-прежнему использовать свои машины. Но они смогут передвигаться быстрее, а все остальные — эффективнее".

Согласно городской статистике, в Берлине 1 200 000 частных машин — менее половины столичных семей владеют автомобилем. Водители, ожидаемо, считают инициативу абсолютно неприемлемой: по их мнению, такое желание "помочь всем" лишь обернётся "против всех".

Фолькер Кране, член совета директоров ADAC:

"То, как эта инициатива представлена, как её авторы предлагают снизить интенсивность движения в городе — всё это абсолютно не оправдано. Фактически, это наоборот снижение мобильности и нарушение прав граждан. Мы считаем, что такое уже слишком, мы вышли далеко за рамки темы мобильности, поскольку затронуты права горожан".

Авторы проекта надеются довести дело до городского референдума — такое вполне возможно. Именно так, например, берлинцы решили превратить бывший аэропорт Темпельхоф в парк — тоже с запретом на автомобильное движение.