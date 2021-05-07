Китайская ракета: известно, куда она точно не упадёт

Отработавшая ступень китайской ракеты войдёт в атмосферу 9 мая примерно над территорией Туркмении: такую оценку опубликовали американские военные. 29-го апреля тяжёлая ракета "Чанчжэн-5Б" вывела на орбиту главный модуль будущей китайской космической станции. Верхняя ступень потеряла управление, и за её падением внимательно следят во всём мире.

Ллойд Остин, министр обороны США:

"Мы не собираемся сбивать ракету. Мы надеемся, что она достигнет поверхности в таком районе, где не сможет нанести никому вред, например в океане или где-нибудь ещё".

Полоса падения ракеты ограничена широтами не выше 41,5°. Это вся Африка и Южная Азия, в том числе и сам Китай, большая часть Южной Америки, значительная часть Северной, и лишь самые южные районы Европы. России падение обломков не угрожает.

Значительная часть ступени, как предполагается, сгорит в атмосфере, но останутся и несгоревшие детали, которые могут быть достаточно крупными. Точный анализ этих аспектов, как и расчёт траекторий, осложняются тем, что Китай держит характеристики ракеты в секрете: экспертам остаётся лишь строить догадки даже о линейных размерах носителя, не говоря уже об особенностях конструкции.