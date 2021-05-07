Бойня в фавелах Рио: жители протестуют против насилия

"Мы требуем справедливости!" - кричат собравшиеся на стихийную акцию протеста жители Жакарезиньо. На улицах фавелы ещё свежи кровавые следы бойни, которой накануне обернулась спецоперация по борьбе с наркоторговлей.

Один полицейский и 24 предполагаемых членов банды были убиты во время рейда в густонаселённом районе Рио-де-Жанейро.

Местная жительница описывает момент, когда полиция пришла к ней домой, преследуя истекающего кровью подозреваемого.

"Сегодня около 8 утра в мой дом вошел преступник, я живу в фавеле. Я не смогла преградить ему путь. У него было пулевое ранение. Затем пришла полиция. Меня спросили, есть ли в доме бандиты, я кивнула головой, сказав "да", потому что не хотела подвергать опасности свою семью. И полицейские пришли и убили парня в комнате моей дочери", - говорит женщина.

Правоохранители изъяли 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и дробовик, а также арестовали шестерых подозреваемых.

Фелипе Кури, руководитель спецподразделения полиции:

"Единственной казнью была гибель полицейского, которого, к сожалению, хладнокровно убили торговцы наркотиками. Все остальные были застрелены, так как они покушались на жизни полицейских. Их нейтрализовали. Объяснение очень простое".

С начала года бразильские силовики провели свыше 250 антинаркотических рейдов. Многие - в нарушение постановления Верховного суда об их почти полном запрете на время пандемии. По подсчётам правозащитников, от рук полицейских в Рио в среднем каждый день гибнут пять человек.