Франция - Британия: новая "рыбная" война?

Франция обвинила Соединенное Королевство, что то установило ограничения на вылов рыбы в прибрежных зонах острова Джерси.

Париж посчитал, что данный шаг противоречит экономическому соглашению, заключенному после "брексита", и заявил, что может отключить островитянам электричество.

Эстафету подхватили французские рыбаки, сообщившие, что утром в четверг выставят 100 судов, чтобы не допустить заход в порты для разгрузки своим британским коллегам.

Глава кабмина Джонсон указал, что любая блокада будет абсолютно не обоснована с точки зрения международного права, а через несколько часов после этого сообщил, что направляет к острову Джерси, находящемся в 22 километрах от континентальной Франции, два сторожевых корабля.

Такова была реакция Лондона на слова французского министра по делам моря Анник Жирарден, заметившей, что, помимо прекращения подачи электроэнергии через подводный кабель, республике есть, "чем ответить королевству".

Великобритания вышла из ЕС полтора года назад.

С января этого года отношения между Лондоном и Брюсселем регулируются договором о торгово-экономическом партнерстве после "брексита".