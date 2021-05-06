Американская компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип корабля Starship. В течение нескольких минут он поднялся на высоту около 10 километров. После этого Starship совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас). "Штатная посадка Starship", - написал по завершении испытаний в"Твиттере" глава SpaceX Илон Маск. Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.
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