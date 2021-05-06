Рабство на португальских фермах

Последствия пандемия коронавируса усугубляют проблемы трудовых мигрантов. В португальской провинции Алентежу в рамках расследования по делу о торговле людьми полиция приехала с проверкой на ферму, где около 50 нелегальных рабочих жили в антисанитарных условиях. Их затем перевезли в туристический комплекс ZMar.

"Мы поддерживаем этих людей, но мы не ожидали такого развития событий, нужно договариваться, этих людей нужно перевезти в место, которое находится в введении государства", — говорит хозяйка гостиницы.

По данным миграционного ведомства, в прошлом году в поселке Одемира, расположенном в провинции Алентежу, легально работали около десяти тысяч мигрантов, в основном из Индии и Непала.

"В Португалии сельское хозяйство поддерживают иностранцы, из Индии, Непала, Бангладеш. Работать в поле очень тяжело, но зарплата у них очень низкая", — говорит предприниматель.

Многих привозят по туристической визе и заставляют работать в тяжелых условиях.

"Я здесь несчастлив, законы не соблюдаются, другую работу не найти, очень тяжело жить в Португалии, но я должен остаться, чтобы получить вид на жительство" — говорит мигрант.

В последние месяцы португальская полиция получила десятки жалоб от мигрантов, которые утверждают, что работодатели отняли у них документы.