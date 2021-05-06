Израиль: правительство сформирует Лапид

Лидер центристкой партии "Еш Атид" Яир Лапид попытается сформировать новое правительство Израиля. Спустя месяц после выборов 23 марта действующий премьер Биньямин Нетаньяху проинформировал президента, что не смог создать свой кабинет.

Реувен Ривлин, президент Израиля:

"Судя по рекомендациям, член кнессета Яир Лапид имеет наибольшие шансы сформировать правительство, которое получит поддерджку парламента. Однако сложностей на этом пути много".

Нетаньяху, не сумевший сформировать своё правительство, подверг жёсткой критике потенциальный кабинет Лапида.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Скажем правду, это будет опасное левое правительство, смертельная комбинация отсутствия курса, некомпетентности и безответственности".

Центрист Яир Лапид заявляет, что намерен создать не левое правительство, а работоспособный союз и левых, и правых сил, причём не исключил, что отдаст пост премьера представителю правых Нафтали Беннету.