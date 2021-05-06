Майский бум внутреннего туризма в Китае

Каждого, кто прошёл хотя бы один участок Великой Китайской стены, здесь называют героем. Желающих увидеть одно из семи чудес света в майские праздники хоть отбавляй. За пять дней было продано 50 тысяч билетов.

А в День труда пропускная способность и вовсе была превышена. Хотя ситуация с коронавирусом в стране благоприятная, ограничения всё ещё действуют.

"Я пока не осмеливаюсь выезжать за границу, там всё ещё бушует пандемия", - говорит один из посетителей.

Показатели роста внутреннего туризма в Поднебесной превзошли все прогнозы. В первые дни мая в путешествие по стране отправились 230 миллионов китайцев, что на 8% больше, чем в тот же период в год до пандемии.