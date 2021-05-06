Мнения в Евросоюзе о патентах на вакцины против коронавируса

Вашингтон заявил, что нужно приостановить действие патентов в отношении профилактических препаратов от коронавируса. После этого Брюссель выразил свою готовность рассмотреть вопрос о том, чтобы вакцины против COVID-19, разработанные фармацевтическими компаниями, могли выпускаться другими производителями. Об этом говорила во Флоренции Председатель Еврокомиссии:

«Евросоюз также готов обсудить любые предложения, направленные на преодоление кризиса эффективным и прагматичным образом, - сказала Урсула фон дел Ляйен. - Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19, помогло бы в достижении этой цели".

Всего несколько дней назад та же глава Еврокомиссии высказалась против приостановки патентов. Такую же позицию заняла Европейкая народная партия, крупнейшая фракция Европарламсента. На пленарной сессии на прошлой неделе звучали противоположные мнения. В общей сложности 84 депутата из разных групп направили в Еврокомиссию письмо с просьбой об отмене в данном случае авторских прав. Среди них была либерал из Нидерландов:

«Европейской комиссии нужно действовать, чтобы помочь найти решение, - сказала Самира Рафаэла. - Необходимо немедленно отменить защиту прав компаний, работающих с вакцинами. Мы должны также принимать во внимание, что при этом тратятся деньги налогоплательщиков. "

Приостановка патентов требует единодушного одобрения во Всемирной торговой организации, где выступивших за это Индию и Южную Африку поддержали около 100 стран. Евросоюзу ещё нужно определить свою позицию, которая будет иметь решающее значение.

Фармацевтическое лобби призывает Еврокомиссию поддержать систему защиты интеллектуальной собственности, чтобы способствовать разработкам и исследованиям, которыми занимаются эти компании:

«Приостанока патентов сегодня не служила бы увеличению производства, наоборот это может быть опасным и контрпродуктивным. - сказал лоббист Натали Молл. - Фармацевты были бы вынуждены сразу сократить выпуск вакцин. В долгосрочной перспективе это привело бы к уменьшению инвестиций в разработку средств борьбы с пандемией. Так что это последнее, чего мы хотим ».

Представители фармацевтической промышленности называют решение американской администрации «недальновидным и неэффективным». Но его поддержали некоторые европейские страны, в том числе Франция.