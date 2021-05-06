Пандемия мирит Варшаву с Брюсселем

Польша готовится принять от Евросоюза миллиарды евро на преодоление последствий пандемии коронавируса. И это несмотря на то, что в прошлом году она наложила вето на весь бюджет ЕС. Варшава, вместе с Будапештом, ранее выступала против применения Брюсселем механизма, который позволяет урезать финансирование страны-члена в случае систематических нарушений ею принципов правового государства.

Теперь же правящая коалиция Объединенных правых сил, и особенно консервативная партия Закон и справедливость выражают признательность Евросоюзу за помощь. Как рассказал директор польского отделения Германского Фонда Маршалла Михал Барановски, особую позицию заняла партия «Солидарная Польша»:

"На самом деле, уже развёрнута большая кампания, призванная показать, что на подходе очень значительная сумма денег для польской экономики. Но партнер по коалиции во главе с министром юстиции Зёбро выступает с возражениями. Это - антиевропейская партия, которая не хочет передачи властных полномочий на европейский уровнь".

Национальный план предусматривает выделение Польше из Фонда восстановления и устойчивости ЕС 36 млрд евро, в том числе 12,1 млрд евро в виде займов и 23,9 млрд в виде безвозвратных грантов. За это Польша обещает укреплять систему здравоохранения, внедрять зелёные технологии и чистый транспорт, переходить на возобновляемые источники энергии, развивать инфраструктуру связи 5G. Варшава сможет получить дополнительные деньги за постепенное закрытие угольной промышленности, которая особенно загрязняет окружающую среду. Сотрудник Германского Фонда Маршалла считает, что на это могут уйти десятилетия:

«Уголь - это не только источник энергии, но и гарант энергетической безопасности Польши, а также огромный работодатель. Шахты, на которых горнякам платят относительно хорошо, сконцентрированы в политически важном регионе Силезия. Поэтому ни одно из предыдущих правительств не смогло реформировать угольную промышленность. В то же время растет консенсус в отношении того, что Польша должна зеленеть».

Но как бы Польша не боролась против климатических изменений, она может лишиться части причитающихся ей денег, если помощь странам-членам будет увязана с соблюдением ими верховенства права. Михал Барановски заключает:

«Такая обусловленность существует. Еврокомиссия должна будет решить, применять ли её к Европейскому восстановительному фонду».

На этой неделе после ожесточенных дебатов польский Сейм проголосовал за ратификацию соглашения о получении средств из фондов Евросоюза.

Нашествие коронавируса сильно изменило политический ландшафт страны. Сейчас Варшава настроена по-хорошему урегулдировать свои споры с Брюсселем.