G7: "На вакцины не распространяются законы рынка"

В Вашингтоне поддержали приостановку патентов, которые действовали в отношении профилактических препаратов от коронавируса.

Как заявила Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах, дискуссии на эту тему должны продолжиться в рамках работы Всемирной торговой организации.

Еще год назад французский президент Эммануэль Макрон подчеркивал, что "на производство и распределение вакцин не могут распространяться законы рынка".

На встрече глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки " в Лондоне к этому единодушно добавили, что и действие норм права, защищающих интеллектуальную собственность на разработанный состав молекул, также могут быть ограничены.

В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили с призывом к государствам, производящим лекарственные средства от коронавируса, временно отказаться от практики патентов на препараты, учитывая, что только с помощью всеобщей вакцинации можно поставить барьеры пандемии.

Это предложение пока поддержали 60 из 164 членов организации,

В Индии, где количество зараженных превысило 21 миллион человек, а число летальных исходов от COVID-19 перевалило за 230 тысяч, по-прежнему не хватает самого необходимого, чтобы выхаживать инфицированных коронавирусом пациентом.

Холодильники моргов переполнены, а крематориии работают круглосуточно.

Соседние страны закрывают транспортное сообщение с этим государством, в частности, накануне это сделал Непал, где, как заявили в Красном кресте, за месяц уровень заражений вырос в 57 раз.

Непальские населенные пункты, находящие вблизи границы, уже не могут справляться с постоянно увеличивающимся потоком заболевших.

Прививка пока была получена лишь 1% непальцев.