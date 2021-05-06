Колумбия: мирные протесты и штурм Капитолия

За диалог и против насилия. Сотни людей, большинство из них - студенты, вышли на центральные улицы и площади Боготы в среду на мирную манифестацию. Участники устраивали перфомансы и концерты, разыгрывали целые спектали, требуя от властей пересмотреть свою политику и прекратить жёсткое подавление протестов.

Они начались в Колумбии 28 апреля. В столкновениях погибли, по данным правозащитников, не менее 37 демонстрантов. Сотни людей пострадали. Десятки - числятся пропавшими без вести.

Ная Парра, колумбийская правозащитница:

"Я выступаю против жестокости полиции, за право на мирные демонстрации в Колумбии, в знак протеста против убийств в Кали и Боготе и чтобы сказать, что мы очень устали от этого правительства".

Между тем, в группа радикально настроенных протестующих попыталась взять штурмом Капитолий, где заседают нижняя и верхняя палаты Конгресса. Депутатов эвакуировали. Правоохранители применили слезоточивый газ против манифестантов.

Иван Дуке, президент Колумбии:

"Все колумбийцы однозначно против проявления насилия. Акты вандализма, городского терроризма, которые мы наблюдаем, финансируются и продвигаются наркобизнесом. Специальная следственная группа по борьбе с вандализмом, будет работать над, тем, чтобы найти подстрекателей. Кроме того, мы определили вознаграждение - до 10 миллионов песо - за эффективное сотрудничество в установлении и поимке лиц, виновных в вандализме и преступлениях".

Антиправительственные выступления были вызваны планами властей провести налоговую реформу. Законопроект был отозван, министр финансов ушёл в отставку. Но протесты - теперь уже против полицейского произвола - в стране продолжились.