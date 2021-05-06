Шотландия избирает парламент, Лондон - мэра

В Соединенном Королевстве проходят региональные выборы, самые масштабные за последние 48 лет. Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала, что если националисты добьются большинства мест в парламенте, они проведут референдум о независимости к концу 2023 года.

Лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар выразил уверенность в том, что Шотландии нужны политики, которые хотят единства страны. Сарвар призвал избирателей поддержать его партию, что бы Шотландия избежала еще одного плебисцита, который вызывает столько разногласий.

В Англии на кону - 5 тысяч мест в муниципальных, местных и региональных советах. Опросы общественного мнения предсказывают, что управлять Лондоном будут лейбористы. Нынешний мэр британской столицы Садик Хан должен без проблем переизбраться и получить более 60% голосов.

Главный оппонент Хана - 49-летний представитель консервативной партии Шон Бейли. В свое время он так же как и Хан рос в социальном жилье. Сам Бейли отмечает, что в случае избрания он стал бы одним из самых известных черных политиков Европы.

Для британского премьер-министра Бориса Джонсона итоги выборов очень важны. Результаты волеизъявления дадут наглядное представление о положении двух основных политических сил страны - правящей Консервативной партии и находящихся в оппозиции лейбористов.

Участки для голосования будут открыты до 22 часов по местному времени. Результаты начнут поступать с пятницы. Процесс подсчета голосов замедлен из-за правил социального дистанцирования.

Тайг Энрайт Euronews:

"Эти региональные выборы - первая после 2019 года возможность для британских избирателей выразить свое мнение. На выборах в 2019 году консерваторы во главе с Борисом Джонсоном одержали громкую победу. Сейчас британцы дадут оценку тому, как Джонсон и правящая партия справились с "брекситом" и пандемией. Впрочем, есть множество вопросов и местного значения, которые могут повлиять на решение избирателей. Национальные партии наблюдают за настроениями британцев. Плохой результат для любой из двух крупных политических сил (консерваторов или лейбористов), может поднять вопрос об их лидерстве и политическом будущем".