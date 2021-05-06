Госсекретарь США назвал две угрозы для Украины - Россия и коррупция

Темпы реформ, борьба с коррупцией, безопасность. Эти темы на переговорах в Киеве обсудили президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский дипломат подтвердил приверженность США партнерству с Украиной и заявил о поддержке ее правительства администрацией Джо Байдена в противостоянии угрозам со стороны России. Вместе с тем Блинкен призвал Киев довести до конца реформы политической системы государства.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы рассчитываем на то, что Россия прекратит безответственные и агрессивные действия. Мы выступаем против дестабилизирующих действий России в отношении Украины по тем же причинам, по которым мы считаем крайне важным проведение антикоррупционных и правовых реформ. Коррупция и российская агрессия разными путями стремятся к одному и тому же: отнять у украинского народа то, что принадлежит ему по праву".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил единство позиций Украины и США по проекту "Северный поток - 2" - и поблагодарил Вашингтон за санкционную политику в связи со строительством трубопровода из России в ФРГ по дну Балтики.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма с российской стороны. Мы затронули и тему "Северного потока-2", которая так же очень чувствительна. Я знаю, что в Европе, к сожалению, существуют разные точки зрения по этому вопросу, которые иногда совпадают с украинской, но мы полностью согласны спозицией США. И я очень благодарен".

В ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен возложил цветы к мемориалу в память о жертвах конфликта в Донбассе. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.