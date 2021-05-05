Потерянный в море

Невероятные и опасные приключения Валли продолжаются. Путешествующий по Средиземному морю детеныш серого кита теперь замечен у побережья Франции. Китенок буквально "зашел" в порт городка Сет в департаменте Эро. По оценкам специалистов, Валли выглядит истощенным и очень худым. Из-за отсутствия подходящей пищи малыш потерял не менее 40% веса. Не удивительно, поскольку естественная средя обитания этих млекопитающих - океан. Но как Валли занесло в Средиземное море?

У биолога Жереми Немоза есть несколько версий: "Инцидент, возможно, связан с процессом глобального потепления, или допустим, с каким-либо взрывом, или извержением вулкана. Есть вероятность того, что китенка исключили из стаи и он потерялся".

Валли наблюдали у берегов Марокко, затем на побережье Италии и вот теперь во Франции - за тысячи километров от вод северо-восточной части Тихого океана, где обитают серые киты. Билоги полагают, что вряд ли Валли когда-либо вернется в океан.