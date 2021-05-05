Дональд Трамп запустил онлайн-платформу для общения со сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил новую онлайн-платформу для общения со сторонниками. Ранее в ряде социальных соцсетей его аккаунты были заблокированы. Так, после штурма Капитолия 6 января, устроенного несогласными с избранием на президентский пост его оппонента, демократа Джо Байдена, Twitter сначала временно заблокировал страницу Трампа из-за его постов о беспорядках, а затем и вовсе заморозил его учетную запись в связи "с риском подстрекательства к насилию" с его стороны.

Платформа "From the Desk of Donald J. Trump" ("С рабочего стола Дональда Трампа" - прим.ред.) станет "местом, где можно будет свободно и безопасно выражать свое мнение", утверждают ее создатели. Правда, пользователи не смогут ни оставлять здесь свои комментарии, ни публиковать свои изображения и видео. В то же время им предлагается поделиться с бывшим главой государства своими идеями, заполнив специальную онлайн-форму. Многие эксперты уже заявили, что платформа не сможет заменить ему утраченного доступа в соцсети, а станет чем-то вроде его личного блога.

Сообщение на платформе смогут опубликовать только сам бывший президент и его команда. Надежды на популяризацию его мысли в интернете возлагаются же на его сторонников: им предлагают делиться постами в "традиционных" соцсетях (Facebook, Twitter).

Сейчас на сайте размещены последние заявления Трампа, в частности, с призывом к Байдену вновь запретить въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран с целью борьбы с радикальным исламизмом, а также не выводить американские войска из Афганистана 11 сентября, в "День патриота", который отмечается в Соединённых Штатах ежегодно в память о жертвах террористического акта.

В настоящий момент на сайте пока невозможно ни приобрести рекламируемую продукцию с лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again), ни сделать пожертвование - соответствующие кнопки еще не заработали.

Запуск платформы состоялся всего за день до того, как независимый Совет по надзору Facebook должен объявить окончательное решение по делу о блокировке аккаунта экс-президента: 5 мая станет известно, будет ли запрет на пользование соцсетью постоянным.