Вино из космоса уйдёт с молотка

Вино с МКС по "космической цене". Christie's выставит на торги бутылку французского Pétrus 2000, которая пробыла на орбите Земли больше года. Аукционный дом рассчитывает продать её не меньше, чем за миллион долларов.

К ней прилагается бутылка "земного вина" того же урожая, декантер, бокалы и штопор, сделанный из метеорита.

Как говорят эксперты, которые продегустировали вино, вызревшее в космосе, оно "значительно отличается по вкусу, цвету и аромату".

Тим Триптри, директор Christie's Wines & Spirits: "Счастливый обладатель бутылки потрясающего вина, выдержанного в течение 14 месяцев на Международной космической станции, также получит бутылку с Земли. Он сможет попробовать и сравнить два разных напитка. Ещё покупатель инвестирует в научные исследования в сфере сельского хозяйства".

На продажу выставлена одна из 12 бутылок, доставленных на МКС в 2019-м. Недавно вино вернул на Землю корабль SpaceX.

Эксперимент - часть научной программы европейского стартапа, цель которой - повысить устойчивость растений к изменению климата.