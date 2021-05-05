В Мексике проверят состояние железнодорожных линий

Власти двух штатов Мексики намерены провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в черте городов Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагического инцидента в метро столицы страны Мехико. Здесь 3 мая, в результате обрушения пролета метромоста, погибли 25 человек. Десятки пострадали. В настоящее время в Мехико завершена операция по подъему и перемещению двух вагонов состава, упавших во время ЧП. Власти Мексики обещают провести тщательное расследование обстоятельств произошедшей катастрофы.