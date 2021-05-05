Израиль: правительство не создано

В полночь истекло время, которое отводилось действующему израильскому премьеру для формирования новой правительственной коалиции.

Но у Биньямина Нетаньяху это не получилось, о чем он известил президента еврейского государства Реувена Ривлина, а также вернул ему мандат, который тот дал лидеру партии "Ликуд" для создания кабинета министров.

Внеочередные выборы прошли 23 марта, Кнессет предыдущего созыва распустили, поскольку в декабре истек уже и другой срок - утверждения госбюджета.

Сегодня Ривлин должен, как того требует закон, начать консультации с представленными в однопалатном парламенте партиями, как заявили в секретариате Ривлина, "по поводу продолжения процесса формирования правительства".

По результатам двух предыдущих выборов, состоявшихся соответствегнно в марте 2020-го и в сентябре 2019-го года законодателям не не удалось создать альянс, который бы обладал более половиной мандатов из 120-местного кнессета.

Если и на этот раз у депутатов не получится создать коалицию, то Израиль ждут новые внеочередные выборы.