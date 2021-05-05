ФАО: на грани голодной смерти 155 миллионов человек

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по меньшей мере 155 миллионов человек в 55 странах мира столкнулись с острой формой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году. Это примерно на 20 миллионов человек больше, чем в 2019-м. Эксперты заявляют о пятилетнем максимуме (в 2016-м речь шла о 94 миллионах жителях планеты) и одной из главных причин усугубившегося кризиса называют пандемию и вызванные ею экономические потрясения.

"Год спустя после объявления пандемии COVID-19 прогнозы на 2021 год и последующие годы остаются неутешительными, - в совместном заявлении ФАО, ЕС, Всемирная продовольственная программа ООН (члены-основатели Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами) и Агентство США по международному развитию отмечают затяжной характер участившихся кризисов и призывают мировое сообщество к радикальным реформам. - Пандемия COVID-19 продемонcтрировала хрупкость глобальной продовольственной системы и необходимость создания более справедливых, устойчивых и жизнестойких систем, чтобы обеспечить здоровым и стабильным питанием 8,5 миллиардов человек к 2030 году".

В 2020 году более 75 миллионов детей в возрасте до пяти лет отставали в росте и развитии Hani Mohammed/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

В наиболее тяжелой ситуации в прошедшем году оказались около 133 000 жителей Буркина-Фасо, Йемена и Южного Судана. ФАО призывает мировое сообщество к принятию срочных мер, чтобы не допустить массовую гибель людей от голода в этих странах.

Эксперты заявляют о возникновении чрезвычайной ситуации еще в 38 государствах: острый дефицит продовольствия испытывают 28 миллионов человек. 75% из них проживают в Афганистане, Гаити Демократической Республике Конго, Эфиопии, Южном Судане, Судане и Зимбабве (голод грозит и Сирии, но из-за многолетнего вооруженного конфликта у организации нет достоверных данных по арабской республике). Две трети людей, которых затронул продовольственный кризис, - жители африканского континента.

Детское недоедание — важнейшая причина уязвимости детей к инфекциям. Джуба, Южный Судан AP Photo

Под особым ударом оказались несовершеннолетние. В 2020 году более 75 миллионов детей в возрасте до пяти лет отставали в росте и развитии, более 15 миллионов страдали от истощения.

Вооруженные конфликты - по-прежнему главная причина острой нехватки продовольствия: в результате них на грани голодной смерти сегодня почти 100 миллионов человек. Коронавирус вышел на второе место в "рейтинге" (40 миллионов), вытеснив экстремальные погодные явления (нашествие пустынной саранчи, изменение климата и др.) лишь на третье (15 миллионов).