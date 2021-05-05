План Байдена: 100 миллионов прививок ко Дню независимости
Прививаться или нет - вопрос "жизни и смерти". Так считает президент США. На сегодняшний день, более 56% американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, и почти 105 миллионов человек полностью иммунизированы.
Призывая соотечественников не оттягивать с вакцинацией, Джо Байден анонсировал новую цель борьбы с пандемией.
Сомневающихся в безопасности и эффективности препаратов против COVID-19 в стране немало. Неохотно прививаются представители "цветного" населения США. Власти развернули масштабную кампанию по стимулированию вакцинации. Так, например, в Детройте агитаторы ходят по домам и призывают местных жителей прийти в прививочный пункт.
Энтони Бринсон, руководитель агиткампании:
"Мы хотим, чтобы все жители Детройта, которые хотят получить вакцину, знали, куда идти, что делать и кому звонить".
Никола Сброкка, невакцинированный местный житель:
"Кое-кому из моих родственников сделали прививки. И они приболели. Поэтому я задаюсь вопросом: а стоит ли это делать вообще? Если честно, я даже не знаю".
По официальным данным, с начала пандемии в США коронавирус убил свыше 577 тысяч человек. Число заражений - более 32 миллионов.