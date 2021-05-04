Штат Нью-Джерси предлагает пиво за вакцинацию

Власти штата Нью-Джерси раздадут пиво за вакцинацию от коронавируса, заявил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

"Любой житель Нью-Джерси, получивший первую дозу вакцины в течение мая, который принесет подтверждающий документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво", - сказал она на пресс-конференции в Twitter в понедельник.

Программа Нью-Джерси призвана увеличить популярность вакцины и распространяется только на жителей штата старше 21 года. Власти рассчитывают значительно ускорить темпы вакцинации. По словам губернатора, число привитых жителей штата должно возрасти до 4,7 млн к концу июня. Полную вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси прошли более 3,2 млн. Всего в штате проживают 8,8 млн человек.

Исследование Pew Research Center, проведенное в феврале показало, что 69% американцев готовы получить прививку. По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 44,4% населения страны (свыше 147,5 млн человек) уже получили хотя бы одну дозу препарата. Примерно 31,8% (105,5 млн человек) прошли вакцинацию полностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 32,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 577,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации?

Употребление алкоголя после вакцинации уже вызывало споры в России. Так, в декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинирующимся следует ограничить употребление алкоголя в течение 42 дней, чтобы не подавлять выработку антител. Вскоре разработчик "Спутника V" уточнил, что речь идет не о полном запрете, а об ограничении употребления спиртного.

По словам ученых, нет никаких доказательств того, что одна пинта пива сведет на нет эффективность любой из существующих вакцин от коронавируса. Некоторые исследования даже показали, что в долгосрочной перспективе небольшое или умеренное количество алкоголя может принести пользу иммунной системе, уменьшив воспаление.

С другой стороны, употребление большого количества алкоголя, особенно в течение длительного времени, может подавить иммунную систему и потенциально помешать реакции на вакцину, говорят эксперты. "Если вы действительно умеренно пьете, то это не проблема для вакцинации", - цитирует газета New York Times Ильхема Мессауди, директора Центра вирусных исследований при Калифорнийском университете, который проводил исследования влияния алкоголя на иммунный ответ.

"Но будьте очень внимательны, - добавил он. - Употреблять большое количество алкоголя опасно, потому что его воздействие на все биологические системы, включая иммунную систему, серьезно и происходит вскоре после того, как вы выходите из зоны умеренного потребления".

Умеренным, по версии американских ученых, считается употребление не более двух бокалов вина для мужчин и одного - для женщин. Тяжелое употребление спиртного - это четыре бокала вина для мужчин и три - для женщин.