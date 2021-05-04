Трагедия у горы Мерон: в Израиле открыто расследование

В Израиле начинается расследование причин трагедии на горе Мерон, где в ночь на минувшую пятницу в давке во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли 45 человек.

Об этом было объявлено в кнессете после минуты молчания в память о жертвах. Премьер сообщил, что долг государства - расследовать все обстоятельства происшедшего.

Матаньяху Энгельман, Государственный контролер Израиля: "Этой трагедии могло бы и не быть. Мы обязаны разобрать в причинах случившегося, в частности, были ли соблюдены все требования и правила техники безопасности".

Пострадали свыше 150 человек. Многие из получили тяжелые раненые. Биньямин Нетаньяху побывал в одной из больниц, где их лечат.

Во время празднования Лаг ба-Омер рухнула трибуна, образовалась давка.

Всего, как говорят организаторы мероприятия, на религиозных торжествах присутствовали по меньшей мере 100 тысяч человек.

Лаг Ба-Омер, согласно иудейской религиозной традиции, означает окончание эпидемии, случившейся в начале первого века нашей эры.

В этом году дата Лаг Ба-ОМер совпала со снятием противокоронавирусных ограничений.