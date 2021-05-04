Музей "Семья роялей" - "это часть истории"

Коллекционер Владимир Виноградов открыл для посетителей свой дом, где собраны старинные фортепиано. Основанный им музей «Семья роялей» находится в селе Еганово Раменского городского округа. Сам он не музыкант, а свой интерес к музыкальным инструментам объясняет увлечением историей своей страны:

– Это часть истории России, очень интересная часть истории. Мне история России всегда была интересна. Просто это такой отрезок истории, про который мало кто знает, а очень хочется донести его до людей.

В отличие от большинства музеев, посетителям разрешается не только трогать экспонаты, некоторым из которых больше 150 лет, но и играть на них.

– Инструменты российских фортепианных фабрик царского периода, такие марки как Фридрих Мюльбах, Карл Шредер, Братья Дидерихс, Фридрих Мюльбах – они на равных конкурировали с такими марками как Blüthner, Bechstein, Steinway, нередко превосходили их по качеству и завоёвывали медали и призы на международных выставках.

По словам основателя музея, многие инструменты были обнаружены в гаражах, сараях, а порой даже на свалках. Мастера-настройщики смогли привести некоторые из них в порядок. Кроме того, в ряде случаев удалось узнать их историю – кому они прежде принадлежали и где находились. Посетители музея полны энтузиазма:

– Здорово, что хотя способностей уже практически не осталось после окончания музыкальной школы, но всё равно – подходишь, и это сразу затягивает.

Музей открыт по выходным и может быть, по мнению его создателя, интересен всем, кто интересуется историей и любит музыку.