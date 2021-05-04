Взрыв в жилом доме в графстве Кент

Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в английском графстве Кент. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и доставлены в Лондон. Инцидент произошел в городе Эшворд, проводится расследование. После взрыва начался пожар и некоторых местных жителей пришлось эвакуировать.