Взрыв в жилом доме в графстве Кент

Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в английском графстве Кент. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и доставлены в Лондон. Инцидент произошел в городе Эшворд, проводится расследование. После взрыва начался пожар и некоторых местных жителей пришлось эвакуировать.
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