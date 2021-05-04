Поклонники "Звёздных войн" просят надеть маски

4-го мая десятки поклонников киносаги "Звёздные войны" собрались на последнем этаже самого высокого на Тайване небоскрёба, расположенного в Тайбэе. Участники акции говорят, что хотели обратить внимание на важность индивидуальных средств защиты, таких как маски, для сдерживания пандемии коронавируса. 4 мая считается неформальным праздником среди фанатов культового киносериала режиссера Джорджа Лукаса.