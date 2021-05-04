Поклонники "Звёздных войн" просят надеть маски

4-го мая десятки поклонников киносаги "Звёздные войны" собрались на последнем этаже самого высокого на Тайване небоскрёба, расположенного в Тайбэе. Участники акции говорят, что хотели обратить внимание на важность индивидуальных средств защиты, таких как маски, для сдерживания пандемии коронавируса. 4 мая считается неформальным праздником среди фанатов культового киносериала режиссера Джорджа Лукаса.
Другие No Comment
Демонстрации против налоговой реформы в Колумбии
Взрыв в жилом доме в графстве Кент
Экоактивисты требуют рассмотреть предложения граждан по климату
Исландия: вулкан Фаградальсфьядль стал активнее
Огненные картины в небе над Невой
Как в доковидные времена: фестиваль в Ливерпуле и коррида в Мадриде
Скульптуры из найденного на пляже мусора
Сильный ветер повредил более 100 домов
Мешки для трупов на пляже Копакабана
Чернобыль, пылевая буря и Чистый четверг
Главная молодёжная организация в КНДР сменила название
Великий четверг - особый день перед Пасхой
Немецкий стартап нашел необычное сырье для производства одежды
"Освободите Бритни"
Туристы в Китае изучают историю Коммунистической партии