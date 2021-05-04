В ЕС разрешили есть мучных червей

Страны Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии разрешить употребление личинок большого мучного хрущака в пищу. В ближайшие недели в этом отношении будет разработан соответствующий регламент ЕС. В начале года Европейское ведомство по безопасности продуктов питания признало сушеных мучных червей пригодными для употребления. Ученые указывают, что личинки служат альтернативным источником белка витаминов и минералов. Эксперты также предупреждают, что продукты из насекомых могут вызвать аллергическую реакцию.

Французская компания Agronutris, подавшая заявку на разрешение, получила право в течение 5 лет быть единственным поставщиком на рынке. ведомство также рассматривает еще 11 похожих заявок, в частности в отношении сверчков и кузнечиков.

В странах Африки, Азии и Латинской Америки — это примерно треть населения планеты — употребляют в пищу около 1900 видов насекомых.

В ЕС до настоящего момента насекомых выращивали специально только нужд животноводства и рыболовного хозяйства.