G7: Китай, Россия и пандемия

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" ( G7) проводят в Лондоне на свою первую личную встречу за более чем два года. Она началась в понедельник. Среди главных вопросов повестки дня - вызовы, создаваемые растущим Китаем, а также глобальные угрозы здоровью, процветанию и демократии.

Хоязин форума - министр председательствующей сейчас в G7 Великобритании Доминик Рааб впервые встретился со своим американским коллегой новым госсекретарём США Энтони Блинкеном и остался доволен диалогом. Рааб сказал, что есть области, в которых страны G7 могут вести конструктивный диалог с Китаем, включая вопросы изменения климата, но при этом добавил:

00:32 SOT DOMINIC RAAB, UK FOREIGN SECRETARY

«Нам нужно быть предельно ясными, когда дело доходит до защиты экономических интересов или отстаивание системы, основанной на международных правилах, будь то Конвенция ООН по морскому праву в отношении морского судоходства или прав человека. Китаю необходимо выполнять обязанности ведущего члена международного сообщества".

Главы МИД стран G7 обсудят на пленарном заседании во вторник и взаимоотношения с Москвой. Обсуждение затрагивает действия России у границ Украины, заключение оппозиционного политика Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии. Накануне Доминик Рааб заявил, что "дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии всегда остается открытой", однако добавил, что "поведение Москвы должно измениться". Поясняя, что именно он имеет ввиду, Рааб привёл в пример " балансирование на грани войны у границ Украины" и приписываемые России кибератаки.