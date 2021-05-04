Вакцинация и снятие ограничений в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам начало рассмотрение китайской вакцины Sinovac - это первый шаг к её возможному одобрению в ЕС. Агентство заявило, что такое решение было принято на основании первых результатов прививок, которые дают основания предполагать, что они вызвали иммунный ответ на коронавирус . Эффективность вакцины разные исследователи оценивают от 50% до 82%.

Массовая вакцинация против COVID-19 другой китайской вакциной Sinopharm началась в Северной Македонии и Черногории. Большинство балканских стран испытывают острый недостаток в вакцинах, за исключением Сербии, которая начала успешную кампанию по вакцинации благодаря крупным поставкам китайского препарата Sinopharm и российского Sputnikа V.

Европейский союз начал поставки финансируемых ЕС вакцин против коронавируса на Балканы. Около 10 000 доз Pfizer/BioNTech были отпрравлены в Боснию и Герцеговину и прибыли в международный аэропорт в Сараево во вторник. В ближайшие месяцы страна получит в общей сложности 214 000 доз.

Европейская комиссия в прошлом месяце объявила, что с мая по август более 651 000 доз Pfizer/BioNTech будут доставляться в Сербию, Боснию, СевернуюМакедонию, Черногорию, Албанию и Косово еженедельно.

Эта программа финансируется из пакета в 70 млн евро, принятого Еврокомиссией в декабре.

Ряд европейских стран рассматривают возможность преставления больших свобод тем, кто уже прошёл вакцинацию обеими дозами препаратов. В Дании с четверга так называемые зелёные паспорта с данными о прививке или отрицательным результатом теста на коронавирус, сданный не менее чем за 72 часа, позволят беспрепятственно посещать театры, кинотеатры, закрытые спортивные комплексы и тренажёрные залы.

Но принятые правительством меры всё ещё ограничивают число участников массовых мероприятий двумя тысячами . Многие концерты и спортивные соревнования из-за этого перенесены.

А в Румынии надеются, что к августу вакцинированным гражданам и туристам возможно уже не придётся носить маски во время летнего отдыха, а рестораны и кафе будут работать на полную мощность, включая их закрытые помещения.