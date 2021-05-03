Дело Загари-Рэтклифф: слухи об обмене

Британские и американские официальные лица опровергли информацию о сделке с Ираном по обмену заключёнными. По ней, как сообщали СМИ, Тегеран должен был освободить Назанин Загари-Рэтклифф, а Лондон взамен якобы обязался выплатить многомиллионную задолжененность.

Семье осуждённой за шпионаж подданной Ирана и Соединённого Королевства неизвестно ни о каком подобном соглашении. Об этом заявила курирующая дело британский парламентарий.

Тюлип Сиддик, член британского парламента: "Я знаю точно, что посол в Тегеране навестил Назанин сегодня утром, но ни о какой сделке в разговоре не упоминалось. Обсуждалась тема коронавируса и вопрос о том, получит ли Назанин вакцину, о которой она просила".

Ранее иранский государственный телеканал заявил что Загари-Рэтклифф выйдет на свободу после того, как Лондон погасит долг за непоставленную Тегерану военную технику в размере 400 миллионов долларов.

Также журналисты сообщили о том, что США заключили с исламской республикой соглашение об обмене пленными, по которому Вашингтон обязуется разблокировать 7 миллиардов долларов иранских средств.

Госдеп опроверг эту информацию.

Сотрудница благотворительного фонда Thomson Reuters Назанин Загари Рэтклифф отбыла пятилетний срок в иранской тюрьме за шпионаж. Она вышла на свободу в марте, а через месяц женщину признали виновной по делу об антиправительственной пропаганде и приговорили к одному году заключения.

Освобождения Загари-Рэтклифф все эти годы добиваются британские власти, пока тщетно.