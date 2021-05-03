Россия: трудности вакцинации

Привиться от коронавируса, делая покупки в торговом центре, за пару минут - может любой москвич. Пункты вакцинации развёрнуты в больницах, частных клиниках, фаст-фудах, даже театрах. В некоторых городах за укол "Спутника V" пожилым людям полагаются купоны, скидки, денежное вознаграждение. На какие только ухищрения не идут власти, но по темпам иммунизации Россия далеко не в авангарде.

Василий Власов, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ:"Россияне в течение 2020 года получали противоречащие друг другу сообщения. Сначала о том, что это ничтожная опасность, обычная простуда. Потом - что это убийственная инфекция. Им запрещали выходить из дома. Затем оказалось, что вакцины убивают, но только не русские препараты. Я думаю, что в целом, это и привело к тому, что люди воздерживаются, и это, как им кажется, разумно".

Цель властей достичь коллективного иммунитета к концу лета - под вопросом, говорят эксперты. Одна из причин, по их мнению, - неравномерное распределение вакцин по стране: в марте в ряде регионов наблюдался дефицит.

Василий Власов:

"В России сейчас каждый день заболевает примерно столько же людей, сколько на пике в мае 2020-го, а умирает - каждый день в два раза больше, чем в мае прошлого года".

По официальной статистике, число заражений в стуки - 8-9 тысяч, летальных исходов - до 400. Власти хоть и признают рост заболеваемости, но о третьей волне речи не идёт. Зачем прививаться, если вспышка COVID-19 позади - рассуждают россияне.

Зато за доступной вакциной в страну хлынул поток иностранных туристов.

Уве Кейм, турист из Германии:

"Это пандемия. И я не хочу болеть, подхватив коронавирус. Здоровье для меня важно".

На сегодня, хотя бы одну дозу вакцины получили около 8% россиян - 12 с лишним миллионов человек, хотя прививочная кампания началась в декабре.

Для сравнения, в США этот показатель составляет 44%, в Евросоюзе - 27%.