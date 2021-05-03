100 лет Акту о правительстве Ирландии

Полное название документа "Акт, обеспечивающий лучшее управление Ирландией".

Годы прошли, но раны, пусть и зарубцованные, остаются.

Cтивен Гоф, сторонник лоялистов: "Я хочу отметить дату основания Северной Ирландии. Да, у нас были проблемы. Никто их и не скрывает. Но, с другой стороны, а в какой еще демократической стране сегодня нет проблем? Тут говорят, что мы через 10 лет воссоединимся с южными соседями и станем одной страной. И именно поэтому мне кажется важным сегодня вести дискуссии и работать над тем, чтобы сделать нашу страну лучше".

Меры, связанные с введением локдауна, постепенно снимаются. И, казалось, это делает возможным проведение торжеств. Но их никто не планирует.

Власти не хотят возвращения протестующих после того, как недовольство пост-"брекситовской" сделкой выплеснулось на улицы.

Данкан Морроу, политолог, университет Ольстера: "Достаточно искры, чтобы вновь все стало полыхать. Желающих столкнуться с насилием нет. С другой стороны, у протестов, даже таких жестких, всегда есть причина".

Конфликт тлеет. И лишь большими усилиями его можно сдерживать.

Северная Ирландия всегда насчитывала больше лоялистов, но что будет завтра?

Данкан Морроу, политолог, университет Ольстера: "Я не думаю, что статус кво сохранится в следующие сто лет. Демография меняется. Политика меняется. Ситуация подморожена, но это не значит, что рано или поздно она не изменится".

Насилие собирает жатву из жертв.

Партнерша Сары Кэннинг журналистка Лайра МакКи, была убита два года назад. В нее попала пуля, выпущенная сторонником независимости Северной Ирландии.

МакКи работала на месте событий, когда в Дерри шли волнения.

Сара Кэннинг, партнерша Лайры МакКи: "А что тут отмечать? Сплошные проблемы. Как они были, так они и остались. Может, время как-то их сгладит".

Сара указывает, что соглашение Страстной пятницы тоже может стать источником проблем.

Тайг Энрайт, журналист Euronews: "Мы вот здесь, на мосту. Тут отмечают дату с момента подписания соглашения Страстной пятницы".

Сара Кэннинг, партнерша Лайры МакКи: "Я вижу, что есть пространство для улучшения. Есть те, кто говорит, что там все хорошо написано, что там все улажено. Но мне кажется, что ряд поправок, которые могли быть внесены, только бы помогли. В том числе и те поправки, которые бы отражали ситуацию в сегодняшней Северной Ирландии. За 23 года многое изменилось. Сейчас гораздо больше тех, кто разделяет умеренные взгляды. Но нужно, чтобы их голоса были бы слышнее голосов экстремистов.

Соглашение Страстной пятницы покончило с насилием, но строительство прочного доверия между общинами потребует времени.