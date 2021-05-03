Записка в бутылке, найденной на побережье, ассоциируется с призывом о помощи, который исходит от заплутавшего путешественника с какого-нибудь необитаемого острова. Так и море - посылает нам сигнал бедствия, прибивая к берегу мусор. Так считает Жан Скудери, который делает из него настоящие произведения искусства.
Французский художник бродит по пляжам Тайваня, собирая пластиковые отходы. При тепловом воздействии он превращается в отличный материал для скульптур, говорит сам автор.
Например, у одной из них под названием "Дерево невежества" ствол сделан из расплавленных пластиковых бутылок, ветки - из трубочек, а листья - из этикеток.
Таким образом, Жан Скудери пытается привлечь внимание людей к проблеме загрязнения мирового океана.
Другие No Comment
Как в доковидные времена: фестиваль в Ливерпуле и коррида в Мадриде
Сильный ветер повредил более 100 домов
Мешки для трупов на пляже Копакабана
Чернобыль, пылевая буря и Чистый четверг
Главная молодёжная организация в КНДР сменила название
Великий четверг - особый день перед Пасхой
Немецкий стартап нашел необычное сырье для производства одежды
"Освободите Бритни"
Туристы в Китае изучают историю Коммунистической партии
Уникальная выставка в Перми
Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет
Убежище на колесах
Тоблерон и Маттерхорн: сладко и опасно
Демонстрация протеста работников «Алиталии»
Сикхский праздник Вайсакхи в Пенджабе