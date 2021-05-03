Записка в бутылке, найденной на побережье, ассоциируется с призывом о помощи, который исходит от заплутавшего путешественника с какого-нибудь необитаемого острова. Так и море - посылает нам сигнал бедствия, прибивая к берегу мусор. Так считает Жан Скудери, который делает из него настоящие произведения искусства.

Французский художник бродит по пляжам Тайваня, собирая пластиковые отходы. При тепловом воздействии он превращается в отличный материал для скульптур, говорит сам автор.

Например, у одной из них под названием "Дерево невежества" ствол сделан из расплавленных пластиковых бутылок, ветки - из трубочек, а листья - из этикеток.

Таким образом, Жан Скудери пытается привлечь внимание людей к проблеме загрязнения мирового океана.