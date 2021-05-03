В Великобритании прошёл первый с начала пандемии музыкальный фестиваль в режиме офлайн. В пятницу и субботу в ливерпульском Сефтон-парке звучала музыка известных диджеев страны. Мероприятие посетили за два дня примерно шесть тысяч зрителей. К их радости, ношения масок и соблюдения социальной не требовалось. Для доступа в танцевальную зону нужен был лишь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за сутки.

Ливерпульский фестиваль - одно из мероприятий, проводимых британскими влястями в качестве эксперимента перед почти полным снятием органичений, намеченных на 21 июня.

А тем временем, в Мадриде состоялась первая за многие месяцы коррида со зрителями на трибунах. По распоряжению властей, заполняемость арены Лас-Вентас не должна была превышать 40%. Так что понаблюдать за представлением смогли около шести тысяч человек. Маски снимать им было запрещено.

Впрочем, мероприятие вызвало протест местных организаций по защите животных, которые в последние годы активизировались в борьбе за запрет проведения боёв быков.