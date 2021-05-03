Конституция Речи Посполитой и "российский империализм"

В Королевском замке Варшавы отметили 230-летие конституции Речи Посполитой: её приняли 3 мая 1791 года. В празднествах приняли участие лидеры Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Территории этих современных стран — как и некоторых других — полностью или частично входили в состав этого государственного объединения.

В Вильнюсе к празднику приурочили переговоры премьер-министров Польши и Литвы. Через четыре года после принятия конституции Речь Посполитая окончательно перестала существовать. На этом фоне участники встречи обсудили политику Москвы.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"К сожалению, это очень чувствительный вопрос с точки зрения — выскажемся максимально прямо — российской империалистической политики. Вот почему мы поддерживаем украинцев и белорусов в их борьбе за демократию, в их борьбе за свободу. Улучшение ситуации на востоке — вот мера нашего реализма".

На этом фоне в понедельник еврокомиссариат по внешней политики вызвал к себе постпреда России Владимира Чижова — в связи с введением российских санкций против восьми европейцев, среди которых есть высокопоставленные чиновники ЕС. В Москве эти действия назвали ответом на персональные европейские санкции, введённые в связи с "делом Навального".