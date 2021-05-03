Огненные картины в небе над Невой

Мириады мерцающих огней в небе над САнкт-Петербургом: очередной Международный фестиваль дронов прошёл в "северной столице", знаменуя открытие нового туристического сезона. В нём приняли участие сотни беспилотников.

Дроны взмывали ввысь и выстраивались в разные фигуры: в небе появлялись изображения Дворцового моста, ангела со шпиля Петропавловского собора, стадиона "Газпром-арена", эмблема Чепионата Европы по футболу (этим летом город примет 7 матчей первенства), портреты футболистов "Зенита" которые накануне стали чемпионами России.