Индия: вакцины, кислород и выборы

Число заразившихся коронавирусом в Индии побило новый рекорд, приблизившись по официальным данным к 20 млн. За минувшие сутки оно выросло ещё на более чем 368 тыс, скончались от последствий болезни около 219 тыс человек. При этом многие эксперты считают, что реальные цифры намного выше. Индийские власти продлили действие жёсткого карантина в столице Дели еще на неделю, объявленная кампания по вакцинации всего взрослого населения местами буксует из-за нехватки препаратов и технических проблем.

В больницах возник дефицит жидкого медицинского кислорода, связанный не с производством, а с транспортировкой.

"Мы работаем над выявлением и удовлетворением потребностей в кислороде, в дополнительных больничных койках, - говорит представитель ВОЗ Сумья Сваминатхан. - Мы помогаем создавать мобильные больницы, рассчитанные на 30-40 коек, координируем поставки кислорода, которые идут в Индию из многих стран, что действительно очень приветствуется".

На фоне катастрофической ситуации правящая партия премьер-министра Нарендры Моди теряет позиции: она проиграла выборы в штате Западная Бенгалия, где всплеск заболевания достиг критического уровня. Моди критикуют за то, что он сосредоточился на выборах вместо того, чтобы сделать своим главным приоритетом борьбу с эпидемией. Врачи и эксперты обвиняют федеральную избирательную комиссию в том, что были разрешены митинги и голосования, на которых люди массово нарушали правила социального дистанцирования и ношения масок.