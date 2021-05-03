Первая встреча глав МИД стран G7 открывается в Лондоне

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки открывается сегодня в Лондоне - впервые с начала пандемии в очном формате, но при соблюдении строгих санитарных мер. Одним из первых в столицу Соединенного Королевства прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что - цитата - "приятно снова оказаться среди партнеров и союзников" - конец цитаты.

В повестке двухдневных дискуссий - противодействие пандемии, предотвращение, как было заявлено, "глобальных угроз".

Британский коллега Блинкена Доминик Рааб сообщил детали: "Мы озабочены, в частности, тем, что происходит на границе Украины и России. Мы также обеспокоены применением химоружия, как это было с Алексеем Навальным, и его отравлением с помощью "Новичка". Это предмет нашей тревоги, поскольку подобное событие выходит за пределы темы прав человека, это гораздо серьезнее. Еще один аспект - все, что касается кибербезопасности, и здесь тоже российская активность, как и китайская, предмет нашего внимательного наблюдения, мы учитываем этот фактор, дискутируя с нашими союзниками".

Эти темы будут подняты в ходе пленарных заседаний.

Также обсудят и повестку саммита Большой семерки, на которой будет присутствовать и Джо Байден, это станет первым визитом американского президента в Европу с момента его избрания.