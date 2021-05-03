Еврокомиссия даёт туризму надежду

Еврокомиссия даёт надежду туристическому сектору: Брюссель раньше, чем ожидалось, опубликовал план о смягчении ограничений на турпоездки — как внутри ЕС, так и за его пределы.

В страны Союза пустят тех иностранцев, у которых на родине благоприятная ситуация или кто сделал прививку — но только той вакциной, которая одобрена в ЕС или ВОЗ. Сейчас эти списки одинаковы, и ни один из российских или, например, китайских препаратов туда не входит.

При этом отдельным странам ЕС дано право самостоятельно закрывать границу, если они сочтут это необходимым.

Адальберт Янц, представитель Еврокомиссии:

"Это позволит странам-членам действовать быстро и временно ограничить, до жёсткого минимума, все поездки из затронутых государств, на срок ,необходимый до введения всех санитарных мер".

Европейцам, путешествующим внутри союза, дадут возможность обзавестись электронным "паспортом вакцинации": разрешением на поездку станет не только прививка, но и перенесённый ковид или отрицательный результат ПЦР-теста.

Обороты европейского турсектора в прошлом году сократились на 70%, 11 миллионов рабочих мест остаются под угрозой.

Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму:

"Это чрезвычайно важно для "спасения" летнего сезона, для помощи турбизнесу не только выжить, но и снова заработать на жизнь".

При этом в Еврокомиссии считают, что пандемия в любом случае, даже если ограничения снять, изменит ландшафт турбизнеса.

Эдуардо Сантандер:

"Мы столкнёмся с тем, что многие будут путешествовать не обычными путями. Определённо летом все захотят отдыхать на природе, и многие захотят отправиться туда, где нет больших масс людей".

План Еврокомиссии ещё предстоит одобрить странам-членам. Первое обсуждение запланировано на среду.