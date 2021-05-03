В даркнете заблокирован один из крупнейших в мире сайт педофилов

Эту операцию назвали значительным успехом в борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними. В результате расследования, проведенного с участием правоохранительных органов шести стран, в даркнете взломан и заблокирован крупнейший в мире сайт педофилов Boystown.

Йона Каллгрен, Euronews: "Порядка 400 000 человек в разных точках мира использовали эту сеть, чтобы поделиться видео и фотографиями, демонстрирующими насилие в основном над мальчиками, в некоторых случаях над совсем еще маленькими детьми. Эта платформа была создана в даркнете и включала в себя форум и несколько чатов. Люди могли общаться на нескольких языках. Охват у этого сайта был действительно впечатляющим. Им пользовались во всем мире ".

В ходе расследования задержаны четыре человека: трое - в Германии. Еще один, гражданин ФРГ, взят под стражу в Парагвае на основании международного ордера на арест.

Йона Каллгрен, Euronews: "Как именно полиции удалось проникнуть в эту сеть, найти ее администраторов и пользователей? Детали операции правоохранительные органы явно не собираются раскрывать, потому что эта сеть, лишь одна из многих существующих. Полиция , очевидно, хочет держать в секрете имеюищиеся у нее инструменты и методы работы, с прицелом на будущее".

В масштабной операции, которую инициировала Германия, были задействованы правоохранительные органы Австралии, Канады, Нидерландов, США и Швеции. Координацию осуществлял Европол - полицейская служба Евросоюза.