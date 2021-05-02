Великобритания теряет берега

На британском побережье в последние недели участились оползни. В городе Нефин на северо-западе Уэльса власти эвакуировали жителей домов, расположенных вблизи участка берега шириной 40 метров, который внезапно обрушился на расположенный ниже пляж, едва не засыпав двух гулявших там женщин. Пострадали расположенные перед домами сады. Людей просят не приближаться к этим местам, поскольку это небезопасно.

И, что особенно тревожит жителей прибрежных районов, это далеко не единичный случай. Некоторые эксперты склонны объяснять произошедшее сильными дождями, шедшими здесь несколько недель, но многие учёные связывают эти явления с глобальными климатическими изменениями. В частности, процесс эрозии ускоряется в связи с повышением уровня моря.

На другом конце страны, на западе Англии, скалы отступают в среднем на два метра в год: здесь под снос идут около 30 домов, их жителям выплачивается компенсация.

– Этот снимок сделан в 2004 году, – говорит один из местных активистов. – Сейчас мы вот здесь. В то время отсюда моря было не видно. Повсюду были дома.

Местные жители заявляют, что лишь туристическим городам обеспечивается необходимая защита от разрушительного воздействия моря. Они требуют, чтобы власти выделили дополнительные средства для противодействия стихии.