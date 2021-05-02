Crew Dragon: успешное ночное приводнение

Космический корабль Crew Dragon произвёл успешную посадку в ночь на воскресенье, доставив на Землю четырёх астронавтов с Международной космической станции. Весь полёт занял 6,5 часов. Отмечается, что это первое ночное приводнение американского корабля с 1968 года. Кроме того, речь идёт о первой регулярной пилотируемой миссии, выполненной частной компанией SpaceX по контракту с космическим агентством НАСА.

– SpaceX и команда НАСА осуществили возвращение людей из космоса в США, – заявил Ганс Кенигсманн, советник по надёжности полётов SpaceX. – Я считаю, что это замечательное достижение, которым многие из нас смогут гордиться всю жизнь.

На борту корабля находились трое американских и один японский астронавт. Они провели на орбите около полугода. Crew Dragon – это первый коммерческий пилотируемый аппарат, разработанный специально для доставки экипажей и грузов на МКС.

Сейчас на Космической станции продолжает работу экипаж из семи человек – трое американцев, двое россиян, француз и японец.