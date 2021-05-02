Шотландия готовится к парламентским выборам, назначенным на 6 мая. Главный политический вопрос разделяющий общество этого самоуправляющегося британского региона — отношение к вопросу о независимости. Сотни сторонников как выхода, так и сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства провели свои предвыборные митинги.

«Раз шотландский парламент заявил о желании закрыть границу Шотландии, потому что ситуация с коронавирусом у нас лучше, чем в Англии, значит она лучше, чем во многих других странах. Но мы не можем это сделать, потому что у нас нет на это суверенных прав», — полагает сторонник независимости, пенсионер Боб Гленн.

Но сторонники Соединенного Королевства считают, что в условиях пандемии как раз выгоднее сохранять единство:

«На фоне катастрофических последствий пандемии, я не думаю, что, сейчас правильный момент для выхода Шотландии из Соединенного Королевства. Я считаю, что вместе мы сильнее — неделимый союз гораздо эффективнее».

Шотландия достаточно самостоятельна в принятии решений о карантинных ограничениях. Здесь они были сняты только 26 апреля, две недели спустя после Англии. Теперь шотландцы могут свободно перемещаться по всей территории Соединенного Королевства.