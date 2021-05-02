В японской префектуре Сидзуока по меньшей мере три человека пострадали из-за ураганного ветра. Стихия разрушила и повредила больше сотни зданий, перевернула машины, лишила электроэнергии 600 домов в городе Такинохара.
Местные жители убирают обломки и осколки с улиц и крыш. Размеры материального ущерба ещё предстоит оценить. При этом разрушения в городе сконцентрированы вдоль одной прямой линии.
По данным местной метеостанции, накануне к Сидзуоке подошёл холодный фронт, из-за которого и начались шквальные порывы ветра.
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